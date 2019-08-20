Где в Севастополе отключат свет 20 августа

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без света останутся 7-й км Балаклавского шоссе (автозаправка ГУПС «ГАЗК»), Монастырское шоссе (12), садовые товарищества и ТСН в балке Бермана («Вагонник», «Авиатор-плюс», «Ягодка», «Корабел», «Торпедо-1») и Юхариной балке («Орешек» [уч. 1, 2], «Вега» [уч. 67], «Стати-стик-2» [50, 5, 41], «Веста», ЖСТИЗ «Надежда-2», «Источник-2», «Строитель-2», «Медик-88», «Югрыба», «Здоровье-89», «Лира», «Парус-6», «Силуэт»), 5-й км Балаклавского шоссе ( «Родничок-2»), в поселке Кальфа («Металлист», «Горнодолинный», «Волна», «Динамо», «Динамо-1», ул. Каменная (29), пер. Новикова (18-Б, 18-Г, 18), Совет массива «Кальфа»).

Эти работы продлятся до 23 августа.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся улицы Лучистая (10, 5/7, 4-8, 12, 1а, 1), Матэ Залка (20/2, 16, 22-36, 34), Парусная (14), Солдатская (2, 6, 10-18, 3, 7), Нежинская (2-12, 3-13), Полевая (4-16, 1-17), Виноградная (8-10, 1), Гумилева (2-12, 7-11, 1), 7-я Виноградная (6-10, 5а, 3а, 5-6, 1-5), Василия Шукшина (3-5, 9-13, 17-21, 25-37, 47, 51-55, 65, 2-6, 10-12, 16, 20-28, 46-58, 34-38, 44а,44в,42), Урожайная (2, 1, 2/1, 2/2, 2б, 5а, 5, 17-19), Веерная (10-12, 16-22, 1-17, 41-43), Дарданельская (5, 8-20, 13-17, 21, 25, 29), Тендровская (9а, 7а, 1-19, 59-61, 87), Синютина (2-6,1-5), площадь Якорная (8, 9б, 9а, 1, 5-7, 11), проезд Фрегатный (20, 24-34, 44, 17-23, 27-35, 51, 36а, 42, 52, 60, 43-47), переулок Цепной (1), бульвар Декоративный (5, 7, 13, 9а, 11а, 21-31, 35-39, 59-67, 81-85, 77-79, 2-6, 10, 28-40).

Для обеспечения безопасного производства работ, с 9:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в Новобобровке: на улицах Герасина (8а) и Гористой (8, 3 ,9, уч. 905).

Источник: Портал Информер