Где в Севастополе отключат свет 20 декабря

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется улица Новикова (51к, 60а — завод «Скифос», Лесхоз).

В связи с техническими работами, с 8 до 17 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: переулок Крепостной (2 ,3, 5-7), проезд Матросский (18а, 2-30), улицы Нефедова (2-32), Партизанская (9-11, 16), Сенявина (5), Частника (2-6, 12-20, 21а, 1-5, 7-27), Щербака (2-10, 14-16, 1, 5), Новороссийская (2). Эти работы будут проводиться до 22 декабря.

Без света сегодня с 9 до 14 часов останутся также потребители на проспекте Героев Сталинграда (15-19) и улице Павла Корчагина (2-4, 8, 18), а до 17 часов — на проспекте Октябрьской Революции (67-73, 83-89).

Также, ориентировочно с 11 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Большой Морской (2-28), Генерала Петрова (1), Одесской (11-25), Очаковцев (5), Патриса Лумумбы (3-5), а с 17 часов — в переулке Ясном (2-12, 1-7) улицах Разъездной (2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 1-3, 11) и Ясной (2-18, 21/1, 1-19).

По той же причине, ориентировочно с 10 до 16 часов, будет прекращена подача электроэнергии потребителям на проспекте Генерала Острякова (174) на улице Павла Корчагина (8).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 67

Источник: Портал Информер