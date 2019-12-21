Где в Севастополе отключат свет 21 декабря

В связи с этим, с 9 до 12 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в Любимовке по следующим адресам: проезд Федоровский (4а, 6, 16, 1-9), улицы Федоровская (72-104, 61а, 59б, 61-81, 93), Новая (63-81).

По той же причине ориентировочно с 9 до 16 часов без электроэнергии останутся потребители в селе Вишневом: улицы Киселева (4-32, 1-29), Качинская (16-60, 39а, 27-59), Садовая (2-10, 1-7), Угловая (1).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Суббота, 21 декабря 2019 г. 44

Источник: Портал Информер