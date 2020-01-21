Где в Севастополе отключат свет 21 января

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электричества останутся улица Вакуленчука (31, 37в, кондитерский цех ЧП «Сапфир-Траст») и пасека в поселке Сахарная Головка.

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 10кВ, с 8 до 17 часов без электричества останутся потребители в поселке Ласпи (ОК ДСК «Горный») и на улице Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»). Эти работы продолжатся до 31 января.

Также в связи с проведением технических работ, ориентировочно с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на проспекте Генерала Острякова (130-134, 138-148), улицах Киевской (6-14, 21-25, 31-35), Адмирала Азарова (9-13, 17-25) и Льва Толстого (24-28).

По этой же причине ориентировочно с 11 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в переулке Ясном (2-12, 1-7), на улицах Разъездной (2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 1-3, 11) и Ясной (2-18, 21/1, 1-19).

А с 10 до 14 часов без электричества останутся потребители в селе Вишневом — на улицах Киселева (4-32, 1-29), Мира (2-16, 1-21), Качинской (2-60, 1-59), Новой (2-22, 1-33), Садовой (2-10, 1-7), Подгорной (2-28, 1-29) и Угловой (1).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Вторник, 21 января 2020 г. 31

Источник: Портал Информер