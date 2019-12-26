Где в Севастополе отключат свет 26 декабря

26 декабря 2019     16
Где в Севастополе отключат свет 26 декабря

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся улицы Дмитрия Ульянова (8, 19-21, 27, 37-51, 55, 11а, 17, 23, 35, 57, 61, 39а, 25а, 25б) Древняя (2, 6-8, 14, 12а), Шостака (23-25).

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется село Морозовка: переулок Ключевой (6, 5, 9), улица Ключевая (1, 2а, 6б, 2-18, 3а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8). Без электроэнергии останется и Алсу: в/ч 13189, ДОЛ «Алсу-2», в/ч 87134 АЛС-4, в/ч 20205 Алсу № 1. Эти работы продолжатся до 27 декабря.

По той же причине с 9 до 17 часов буде прекращена подача электроэнергии потребителям на улице Репина (4-28) и проспекте Октябрьской революции (56а, 56б).

Ориентировочно с 11 до 15 часов без электричества останутся потребители в селе Родном: улицы Водопадная (2-8, 1-7), Сахалина (2-10, 22, 1-9, 13-15), Центральная (2-40, 1-41), Сумская (2-6, 1-5) и Школьная (8-24, 7-29).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 518

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» по примеру Путина
Чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» по примеру Путина

Федеральные чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» в Кремле по примеру президента России Владимира Путина, который второй год …


Говоривший с Путиным школьник рассказал о путешествии в поезде по Крымскому мосту
Говоривший с Путиным школьник рассказал о путешествии в поезде по Крымскому мосту

Симферопольский школьник Дима Грознов, который летом во время «Прямой линии» просил президента РФ Владимира Путина отремонтировать башню с часами на …


Экскурсия от спасателей Севастополя
Экскурсия от спасателей Севастополя

В рамках мероприятий, приуроченных к грядущему Дню спасателя, личный состав 1-й пожарно-спасательной части встречает юных гостей. Ученики 5 и 6 …


Вести Севастополь 26.12.2019
Вести Севастополь 26.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Завершена реконструкция сквера имени Ленинского комсомола. Что вызвало нарекания? И когда устранят недочёты? – Приехал, чтобы …


На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей
На борьбу с онкологией в России в 2020 году направят 95 млрд рублей

14:28 На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 млрд рублей — на 25 млрд больше, чем в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты