Где в Севастополе отключат свет 27 августа

Для обеспечения безопасного производства работ, с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Василия Жукова (2-8, 3-11), Снайперской (1-5), Новикова (3а, 5), Солнечной (2-6, 1а, 1-9). Эти работы продлятся до 7 сентября.

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах Корсунской (14-17, 20), Новикова-Прибоя (17-32), Пожарова (5, 5а, 16), Понтонной (11-37), Саперной (1-35, 2-34, 4б), Трудовой (1, 3, 11, 15, 20, 29), Карантинной (2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2-6), Панаса Мирного (2-6), Пионерской (2-18). Эти работы продлятся до 30 августа.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции ПНС «Водоканала «Верхнесадовое № 1», с 8 до 17 часов без электроэнергии останется ряд сел севастопольского региона.

В селе Верхнесадовом электричества не будет в переулках Луганском (1-9, 13), Мирном (4-8), пер. Студентов (4а, 2, 3-5, 13), Дорожном (1-11), Братском (8-12, 3-5), Подгорном (1-21), Речном (2а, 2-14, 1, 5-11), Серноводном (4-10), на улицах Севастопольской (35а, 2-52, 56, 60-64, 86, 37-49, 35б, 1-35, 66а, 55-119), Титова (2-34, 23а, 7-39), Чапаева (2-20, 1-9), Гагарина (2-16, 1-29), Фильченкова (4-16, 3-27), Красносельского (2-22, 1-27), Паршина (4-12, 3-13, 29в, 17-31), Одинцова (2-12, 16-24, 1-19), Цибулько (2-12, 1-9), Пирогова (2-50, 1-27, 88), а также зерноток с/х «Садовод».

В селе Фронтовом будет обесточена ТП «Совхозное» (насосная станция), а также улицы Механизаторов (2-8, 1-9), Солнечная (2-8, 1-7), 345-й дивизии (36, 44, 37).

В. Пироговке — ТП ЗАО «Южное горно-строительное управление» и ТП строительного управления АО «ВАД». Без света будут переулки Горина (7-15) и Сельский (2, 1-3), тупик Озерный (4-12), улицы. Пальметная (2-36, 1-15, 39), Угловая (3-5), Урожайная (2а, 2-24, 28-32, 1-23, 29, 37, 22а), Рабочая (1-11, 2-20, 1а, 13-21), Льва Толстого (2-24, 1-15), Озерная (2-12), Пирогова (5-17, 39), Тенистая 2а, 2, 6. Также будут обесточены мастерские и базовые станции «К-Телеком».

Источник: Портал Информер