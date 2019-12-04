Где в Севастополе отключат свет 4 декабря

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся улицы Сапунгорская (2, 7а, 7-17, 23, 28), СТ «Полет» (уч.12); СТ «Виктория-Балаклава», АЗС «Лукойл», ТСН «Ялтинское кольцо», ТСН «Рубин».

В связи с техническими работами, ориентировочно с 9:30 до 11:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Гидрографической (1, 1а, 2а, 4а, 3, 5/1, 5/2, 5/6), Льва Толстого (64), Соловьева (10, 12), Токарева (9), а с 9:30 до 12:00 — на проспекте Нахимова (1-15).

По той же причине с 9 до 17 часов без электричества останутся потребители на улицах Генерала Мельника (7, 21) и Бориса Михайлова (3, 5).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Среда, 4 декабря 2019 г. 111

Источник: Портал Информер