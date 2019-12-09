Где в Севастополе отключат свет 9 декабря

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется поселок Сахарная Головка: улицы Винницкая (1-36), Добровольского (1-18), Космонавта Пацаева (1-42, 51), Космонавта Волкова (1-41, 56-58, 64, 47, 59), Глазкова (1-14, 18б,14-16), Овощная (20, 26, 44-46, 7а, 19а, 27а, 21-23), Нечаева (1-38), Удотова (1-40), Петровского (1-42), Соколова (1-26, 31-34, 37, 42, 43). Эти работы продолжатся до 13 декабря.

В связи с техническими работами, с 8 до 17 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: переулок Крепостной (2 ,3, 5-7), проезд Матросский (18а, 2-30), улицы Нефедова (2-32), Партизанская (9-11, 16), Сенявина (5), Частника (2-6, 12-20, 21а, 1-5, 7-27), Щербака (2-10, 14-16, 1, 5), Новороссийская (2). Эти работы будут проводиться до 22 декабря.

В связи с техническими работами, ориентировочно с 8 до 17 часов без света останутся потребители на проспекте Октябрьской Революции (22/3, 22/10, 22/6, 26).

С 9 до 14 часов по этой же причине будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Верхне-Садовом: улицы Титова (2), Севастопольская (40-52), Одинцова (2-12, 16-24, 1-19), Фильченкова (3-27), Паршина (16, 29в, 17-33), переулок Мирный (2-10).

По той же причине ориентировочно с 10 до 12 часов не будет электроэнергии в селе Гончарном — на улицах Варнаутской (2-12, 1-5, 9-17), Гранитной (2-36, 1-31), Концевой (2-10, 5а, 1-5, 11), Мягкого (8-12, 14, 18-22, 1-11), Раздольной (2а, 2в, 4, 20-24), Кичигина (5-23), Конноармейской (2-18, 1-21), Новоселов (2-4, 8, 18, 5а, 3-11, 15, 21), Росистой (2-10, 1-23), Приозёрная (2-4, 8, 1-3), Орлиновской (2, 8-10, 16, 20-22, 26, 1-3, 11-13, 21-25).

А с 10 до 14 часов без электроэнергии останется поселок Андреевка: улицы Верхняя (30-36, 43а, 23-25, 29, 37-43, 49-51), Морская (6б, 13), Усадебная (18а, 20а, 22-26, 34, 21а, 21, 25, 29).

Также ориентировочно с 11 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: переулок Ясный (2-12, 1-7) улицы Разъездная (2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 1-3, 11) и Ясная (2-18, 21/1, 1-19). Эти работы продолжатся до 20 декабря.

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.

Источник: Портал Информер