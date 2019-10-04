Где в Севастополе отключат свет

4 октября ряд потребителей Севастополя останется без электроэнергии. Мера обусловлена профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, информирует предприятие Севастопольэнерго.
С 08:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:
с. Морозовка: пер. Ключевой, 5, 6, 9, ул. Ключевая, 2-18, 3-а, 3-17, 6-Б, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8;
Алсу (в/ч 13189, д/лагерь «Алсу-2»);
с. Морозовка: ул. Ключевая, 1,2-А; Алсу;
Алсу (в/ч 87134 АЛС-4);
Алсу (в/ч 20205 Алсу №1).
Пятница, 4 октября 2019 г. 32
Источник: Портал Информер