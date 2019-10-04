Где в Севастополе отключат свет

4 октября 2019     13
Где в Севастополе отключат свет

4 октября ряд потребителей Севастополя останется без электроэнергии. Мера обусловлена профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, информирует предприятие Севастопольэнерго.

С 08:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

с. Морозовка: пер. Ключевой, 5, 6, 9, ул. Ключевая, 2-18, 3-а, 3-17, 6-Б, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8;

Алсу (в/ч 13189, д/лагерь «Алсу-2»);

с. Морозовка: ул. Ключевая, 1,2-А; Алсу;

Алсу (в/ч 87134 АЛС-4);

Алсу (в/ч 20205 Алсу №1).


Пятница, 4 октября 2019 г. 32

Источник: Портал Информер

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