Где в Севастополе отключат свет

С 08:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

В Крыму в ДТП с грузовиком погибли два человека Сегодня около 6 часов утра в Белогорском районе около села Русаковка столкнулись три автомобиля. Водитель грузовика Renault, который ехал со …



В воскресенье в Севастополе резко похолодает Азиатскому циклону преградил путь арктический. Потоки горячего воздуха, которые шли из центральной части России в сторону Европы, ускорились и встретились …



Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 4 октября 4 октября в Севастополе переменная облачность. Ветер южный 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 22-24°С. …



Где в Севастополе отключат свет 4 октября ряд потребителей Севастополя останется без электроэнергии. Мера обусловлена профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, информирует предприятие Севастопольэнерго. С 08:00 …

