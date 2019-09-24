Где живут самые богатые россияне?

Аналитики из компании Domofond провели опрос среди жителей 200 городов России с целью узнать у людей, насколько они довольны своим финансовым положением.

Первое место занял небольшой город Кудрово, который находится в Ленинградской области.

Его жители не испытывают никаких проблем с покупкой всех необходимых товаров ежедневного пользования, а также могут откладывать деньги на более крупные вещи, такие как автомобили и квартиры.

Они также довольны ценами на ЖКХ и другие повседневные расходы.

Москва получила лишь третье место, пропустив вперед Санкт-Петербург.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер