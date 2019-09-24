Где живут самые богатые россияне?

24 сентября 2019     12
Где живут самые богатые россияне?

Аналитики из компании Domofond провели опрос среди жителей 200 городов России с целью узнать у людей, насколько они довольны своим финансовым положением.

Первое место занял небольшой город Кудрово, который находится в Ленинградской области.

Его жители не испытывают никаких проблем с покупкой всех необходимых товаров ежедневного пользования, а также могут откладывать деньги на более крупные вещи, такие как автомобили и квартиры.

Они также довольны ценами на ЖКХ и другие повседневные расходы.

Москва получила лишь третье место, пропустив вперед Санкт-Петербург.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На трёх севастопольских улицах отключат свет
На трёх севастопольских улицах отключат свет

Фонари перестанут гореть в Гагаринском районе. Это связано с ремонтными работами. Подробности сообщают в пресс-службе “Горсвета”. “В связи с ремонтными …


На седьмом участке «Тавриды» завершились все земляные работы
На седьмом участке «Тавриды» завершились все земляные работы

7 этап трассы “Таврида” завершен на 66%. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе компании «ВАД», которая занимается реализацией стратегического …


Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане
Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане

Модный бренд Boss представил новую коллекцию весна-лето 2020 на неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в …


В России ликвидировано больше 100 подпольных нарколабораторий
В России ликвидировано больше 100 подпольных нарколабораторий

Больше ста  подпольных нарколабораторий ликвидировали в России в этом году. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. “В текущем …


Где живут самые богатые россияне?
Где живут самые богатые россияне?

Аналитики из компании Domofond провели опрос среди жителей 200 городов России с целью узнать у людей, насколько они довольны своим финансовым положением. Первое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты