Где можно в выходные дни отдохнуть бюджетному туристу в Крыму?

13 ноября 2019     15
Где можно в выходные дни отдохнуть бюджетному туристу в Крыму?

Аномально теплый ноябрь радует и зовет на природу. В выходные дни дорога на южный берег Крыма переполнена машинами и можно оказаться заложником многочасовых пробок.

Подъехать к живописным озерам, паркам и морю просто невозможно. Но отдыхать же хочется. А если попробовать отправиться в другом направлении? Например, в сторону Симферополя.

Недалеко от столицы Крыма, в живописном месте расположено село Донское. Краеведы утверждают, что в древние времена здесь не только селились племена, но и процветал богатый животный мир, а именно, жили антилопы и мамонты.

Среди археологических находок – топоры, стрелы, кремниевые скребки. Уникальными свидетельствами присутствия людей в районе Донского являются древняя стоянка первобытного человека «Волчий грот» и многочисленные курганы. Западнее Донского находится еще одна историческая достопримечательность – гуннское кочевое стойбище примерно 5 века нашей эры.

Так что первая часть туристического маршрута вполне выйдет насыщенной приключениями и дополненная важной информацией.

А вот во второй части можно заглянуть в усадьбу «Гартенталь», что находится в селе Донское. Это – место семейного отдыха. Вокруг живописного озера, по которому горделиво плавают черные лебеди, уютно расположились рыбаки. Вход в усадьбу – свободный. Для любителей шашлыков и дружных компаний по всей территории установлены беседки и мангалы.

Бывают дни, когда здесь бесплатно проводятся рыцарские бои, гостей развлекают стрельбой из разных видов средневекового оружия. Состязание состоит из нескольких этапов, в которых рыцарям необходимо показать ловкость, смелость и находчивость. Кроме зрителей за соревнованием наблюдают так называемые «дамы сердца», которых наездники выбрали в начале турнира.

Есть в усадьбе и свой мини-зоопарк, в котором дружно соседствуют козы, овечки, карликовые курицы, вьетнамские свинки, страусы и т.д.

Но самым запоминающимся событием отдыха в «Гартентале», несомненно, является полет на воздушном шаре. Правда за удовольствие надо заплатить, но детские восторги и улыбки стоят уплаченных денег. На высоте есть прекрасная возможность увидеть удивительные пейзажи.

Можно и не летать, а совершенно бесплатно любоваться на то, как плавно поднимается над землей яркий аэростат. И мечтать о чем-то сокровенном. Например, о следующих выходных и отдыхе в красивом месте нашего полуострова.

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Среда, 13 ноября 2019 г. 353

Источник: Портал Информер

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