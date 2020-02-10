Генконсул Китая в России отправлен на карантин

10 февраля 2020     18
Генконсул Китая в России отправлен на карантин

Новый генконсул Китая Цой Шаочунь приехал в Екатеринбург для официальных встреч, но попал на двухнедельный карантин. Дипломат был изолирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.

Шаочунь приехал в Россию 6 февраля. У него в планах был ряд официальных встреч, но их пришлось отложить — ближайшие две недели он проведет у себя дома.

Сообщается также, что 58 китайцев, прибывших в Екатеринбург 7 февраля и оказавшихся на карантине в санатории «Бодрость», чувствуют себя хорошо. Еще 70 граждан КНР находятся в общежитии в городе Богданович под Екатеринбургом. По данным медиков, ни у кого из находящихся в изоляции не выявлен вирус.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 192

Источник: Портал Информер

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