Геннадий Зюганов назвал правильным увеличение зарплаты президента России

Лидер КПРФ, руководитель фракции в Госдуме Геннадий Зюганов назвал правильным увеличение зарплаты президента России, поскольку, по его мнению, “большая государственная деятельность” требует крупных расходов.“Мне кажется, на эту тему больше болтовни. Статья по обслуживанию президента имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолётах, сопровождать… Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полетов, встреч – большая перегрузка”, – сказал Геннадий Зюганов в интервью агентству РИА “Новости”. Напомним, что 7 октября, в день своего дня рождения, президент России Владимир Путин подписал указ “О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации”.

В нем говорится, что зарплата президента, премьер-министра и ряда других крупных чиновников увеличивается на 4,3%.

В частности, речь идет о зарплатах министров обороны, внутренних дел, МЧС, директора ФСБ, главы Федеральной службы войск национальной гвардии, директора Службы внешней разведки, директора Федеральной службы охраны, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совета безопасности, первого заместителя председателя правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, уполномоченного по правам человека.

Повышение оклада первым лицам государства было плановым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зарплаты Владимира Путина и Дмитрия Медведева проиндексировали на 4,3%.

Владимир Путин в день своего рождения издал указ о повышении зарплат себе, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также высшим должностным лицам силовых и правоохранительных структур – ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры и других. Размер индексации составил 4,3%.

Напомним, что по итогам 2018 года Путин официально заработал 8 648 353 рубля или около 720,6 тысячи рублей в месяц. Таким образом зарплата президента повысилась примерно на 31 тысячу рублей.

Дмитрий Медведев в 2018 году зарабатывал больше президента – примерно по 826,4 тысячи рублей в месяц. Так что прибавка премьера составила около 35,5 тысячи рублей в месяц.

В конце 2018 года стало известно, что в нынешнем году государство не собирается индексировать пенсии из-за нехватки денег в бюджете. Вместо этого пенсионерам в январе выплатили единовременные пособия примерно по 1 тыс. рублей.

Источник: Портал Информер