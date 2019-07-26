Генпрокуратура разъяснила ситуацию с обманутыми дольщиками в Севастополе

26 июля 2019     24
Генпрокуратура разъяснила ситуацию с обманутыми дольщиками в Севастополе

Официальный представитель генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о текущей ситуации с обманутыми дольщиками c ул. Молодых строителей в Севастополе.

По словам Куренного, в производстве полиции Севастополя находилось уголовное дело, возбуждённое 20 апреля 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

Потерпевшими были признаны 12 человек, проживающих в доме №14 на ул. Молодых строителей.

Александр Куренной

Дело пришлось прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако, по словам Куренного, орган следствия через суд добился отмены постановления о прекращении уголовного дела, расследование было возобновлено.

Кроме того, в производстве СО ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя находилось уголовное дело, возбуждённое 18 мая 2018 по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»).

Потерпевшими признаны шесть жильцов дома на ул. Молодых строителей.

Уголовное дело было прекращено 6 июня 2019 года за отсутствием состава преступления. По нему решение о прекращении уголовного дела не отменялось.

«Споры о праве собственности на квартиры в указанном доме также являлись предметом судебных разбирательств», – добавил Куренной.

По его словам, на протяжении 2011-2013 годов судами Севастополя рассмотрены споры между ОАО «Севастопольский маяк» и гражданами о праве собственности на ряд квартир в указанном доме.

Требования граждан о признании права собственности на спорные квартиры остались без удовлетворения.

«Данные споры рассмотрены без участия прокурора. Процессуальные основания для оспаривания прокурором судебных постановлений по данным делам отсутствуют», – сказал Куренной.

Семьи лишились своих квартир в доме №14 на ул. Молодых строителей из-за недобросовестных действий кризисного управляющего предприятия «Севастопольский маяк», у которого было куплено жильё. Данный спор длится уже более десяти лет.


Пятница, 26 июля 2019 г. 1894

Источник: Портал Информер

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