Генпрокуратура России изучит провокационные высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма

15 октября 2019     16
Генпрокуратура России изучит провокационные высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма

В сентября текущего года председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов официально потребовал у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак за ее высказывания о принадлежности Крыма.

«Принято к рассмотрению поступившее в Следственный комитет и Прокуратуру Российской Федерации заявление о возбуждении в отношении Ксении Собчак уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы партии.Резяпов считает, что высказывания журналистки содержат «неприкрытую политическую провокацию российских либералов».

 

Он также обратился к депутатам Госдумы и членам крымского Совета Федерации с просьбой высказать свое мнение о заявлениях Собчак.

В настоящее время известно о том, что Генпрокуратура намерена изучить провокационные высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма.

Напомним, что в начале сентября Ксения Собчак заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время», что возвращение Крыма в состав Украины является лучшим способом наладить отношения Москвы и Киева. Она также сказала, что присоединение полуострова к РФ было нарушением международного законодательства.

 

Собчак отметила, что решение «вернуть» полуостров является хоть и «самым правильным», но пока невозможным.

 

«Возвращение было бы, на мой взгляд, самым правильным шагом, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — заявила она и дополнила, что такая позиция была у нее и во время участия в президентской гонке.

 

Собчак настаивает на том, что нужно провести новый референдум.



Вторник, 15 октября 2019 г. 229

Источник: Портал Информер

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