Генпрокурор России Юрий Чайка уходит в отставку

20 января 2020     13
Генпрокурор России Юрий Чайка уходит в отставку

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. В Кремле уточнили, что Чайку предложено освободить от этой должности в связи с переходом на другую работу. По словам источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят это на заседании 22 января.

Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. 

Справка:

 

Игорю Краснову в декабре 2019 года исполнилось 43 года.

Игорь Краснов

 

В 2016 году он стал заместителем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Расследовал ряд резонансных дел, в частности, покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.



Понедельник, 20 января 2020 г. 283

Источник: Портал Информер

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