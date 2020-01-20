Генпрокурор России Юрий Чайка уходит в отставку

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. В Кремле уточнили, что Чайку предложено освободить от этой должности в связи с переходом на другую работу. По словам источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят это на заседании 22 января.

Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года.

Справка:

Игорю Краснову в декабре 2019 года исполнилось 43 года.

В 2016 году он стал заместителем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Расследовал ряд резонансных дел, в частности, покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.







Понедельник, 20 января 2020 г. 283

Источник: Портал Информер