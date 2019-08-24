Генсек «Единой России» Андрей Турчак переехал в Севастополь?

Как стало известно политотделу редакции «ИНФОРМЕРа», 24 августа пройдет политсовет севастопольской организации партии «Единая Россия».

По нашей информации, в работе политсовета примут участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Какие вопросы будут обсуждаться на политсовете, официально еще неизвестно. Но, как сообщил нам хорошо информированный источник, близкий к штабу партии, на политсовете будут, в частности, обсуждены т.н. «проблемные округа», то есть, те округа, на которых у кандидатов от ЕдРа есть определенные проблемы.

В этой ситуации интересно, что на политсовет партии приглашен и врио губернатора Михаил Развожаев, что косвенным образом может свидетельствовать о попытке задействовать административный ресурс.

После своего назначения врио губернатором Михаил Развожаев не вмешивается в ход избирательной кампании. Изменит ли он свою позицию по итогам проведения политсовета – мы узнаем уже в ближайшем будущем.

Также интересен и тот факт, что в Севастополь в очередной раз приехал Андрей Турчак. Напомним нашим читателям, что именно конфликт между Турчаком и Дмитрием Овсянниковым стал фатальным для экс-губернатора. И об этом не может не знать Михаил Развожаев.

Необходимо заметить и то, что наблюдатели отмечают о медовом периоде между Алексеем Чалым и Михаилом Развожаевым. Однако, по некоторым округам, люди Чалого конкурируют с кандидатами от «Единой России».

Таким образом, приезд Турчака станет своеобразным моментом истины для врио губернатора Михаила Развожаева.





Суббота, 24 августа 2019 г. 1745

Источник: Портал Информер