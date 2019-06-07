Герою-ликвидатору чернобыльской трагедии Киев платит чуть более 1000 рублей в месяц

Предотвратившему термоядерный взрыв Алексею Ананенко Киев платит чуть более 1000 рублей в месяц.

33 года назад весь мир узнал о существовании небольшого городка в советской Украине под мрачным названием Чернобыль.

Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС – до сих пор шокирует своими ужасающими последствиями. Но мало кто знает, что тогда, весной 1986 года, здесь могла произойти ещё большая по своим масштабам трагедия.

Пол Европы едва не было заражено мощным термоядерным взрывом, но его удалось предотвратить самоотверженными усилиями троих героев-ликвидаторов. Их имена миру напомнил новый проект американской телекомпании HBO, снявшей сериал «Чернобыль» по мотивам событий на ЧАЭС.

Несмотря на то, что про этот случай с подачи властей предпочитали не упоминать, ещё до выхода проекта американцев, в 2009 году, Школа российских и азиатских исследований оценила вероятные последствия той не случившейся катастрофы.

Возник риск, что раскалённая смесь опасных веществ дойдёт до бассейна со скопившейся от тушения пожара водой. Такой исход неминуемо привёл бы к сильнейшему термоядерному паровому взрыву.

Работающие над ликвидацией последствий аварии академики Велихов и Легасов убедили правительственную комиссию в необходимости отправить в подземный бассейн трех человек для ручного спуска – иначе избавиться от воды было невозможно. В сериале HBO этой сцене уделили особое внимание. Там трое рабочих ЧАЭС чиновники хотели обманом вынудить пойти на смерть, но на деле всё было иначе.

Начальник смены станции Борис Баранов вместе с дежурными инженерами Алексеем Ананенко и Валерием Беспаловым добровольно согласились спуститься в радиоактивные камеры четвёртого энергоблока, понимая всю тяжесть возможных последствий.

Им удалось выполнить сверхважную задачу и вернуться. Эксперты предрекали им скорую смерть от лучевой болезни – слишком высок был уровень радиации, но все они выжили. Однако сегодня их подвиг в высших кабинетах Украины уже никому не нужен.

После премьеры «Чернобыля» журналисты разыскали одного из троих водолазов – Алексея Ананенко. Оказалось, что герой-чернобылец, предотвративший термоядерный взрыв, живёт непростой жизнью. Причём вина в этом не только аварии на ЧАЭС, но и безразличия чиновников.

Журналистка Алёна Лунькова побеседовала с бывшим инженером-энергетиком и выяснила, что от государства он получает «копейки».

Ананенко, которого западные СМИ причисляют к числу героев, спасшему Европу герою-ликвидатору, Киев выплачивает 456 гривен в месяц, что составляет чуть более 1000российских рублей.

За эти 33 года украинская власть наградила его лишь правительственной грамотой и орденом «За мужество» III степени. В комментариях под постом Луньковой пользователи высказывают мнение, что власти просто «унижают подачками» жертвовавшего собой человека.