Гибель детей на пожарах в Севастополе. Статистика и предупреждение

С начала текущего года в Севастополе произошло 1 145 пожаров (из них 118 пожаров в жилом фонде) – где 16 человек травмировано (из них 1 ребёнок), 7 человек погибло (из них 1 ребенок), 26 человек спасено.

• устройстве и эксплуатации печного отопления ();• эксплуатации электрооборудования, электросетей ();• неосторожном обращении с огнем ().Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю проводят регулярные профилактические рейды и разъяснительную работу с местным населением. Во время бесед инспекторы государственного пожарного надзора напоминают гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правилах эксплуатации печного отопления и электроприборов с вручением памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах.

• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

• пользоваться розетками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

• оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

• использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий.

Чтобы избежать чрезвычайных происшествий с участием детей, спасатели напоминают севастопольцам и гостям города основные правила безопасного поведения.

Конечно, бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без надзора. Однако наблюдение за ним обязательно нужно поручать кому-нибудь из взрослых.

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.Родители должны помнить: детей привлекает огонь, но их естественный познавательный интерес должен быть направлен в нужное русло. Это значит, что с самого раннего возраста дети должны знать правила обращения с огнём. Знания по пожарной безопасности в интересной игровой форме хорошо усваиваются даже самыми маленькими. В детских садах, школах проводят утренники, детские спектакли на противопожарную тематику, разучивают стихи и песни – это можно делать с ребятами и самостоятельно дома.

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему ребенку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнём? Спросите своих детей, знают ли они правила обращения с огнём, а если нет – научите.При обнаружении возгорания ребенку необходимо:

– как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время на спасение имущества;

– оповестить о случившемся взрослого;

– позвонить в пожарную охрану.

В обязательном порядке:

• не оставляйте детей без присмотра;

• контролируйте, чем они занимаются в свободное время;

• чаще напоминайте ребёнку об опасности игры с огнём. Нужно стремиться к тому, чтобы он осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей;

• не оставляйте на виду спички, зажигалки;

• научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

• если ваш ребёнок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи, они всегда должны находиться на самом видном месте, также убедитесь, что ребенок знает свой адрес и может внятно его сообщить диспетчеру;

• не забывайте: если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке;

• всегда проверяйте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.

Единый телефон пожарных и спасателей в Севастополе – 101.Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей!







Пятница, 11 октября 2019 г. 60

Источник: Портал Информер