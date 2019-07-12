Гидрометцентр России расписался в собственной беспомощности

12 июля 2019     20
Гидрометцентр России расписался в собственной беспомощности

Точность прогнозов погоды в России оставляет желать лучшего. Об этом заявил ТАСС заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем Российской академии наук (РАН) гидролог Владислав Полянин.

Агентство попросило ученых прокомментировать гипотезу метеоролога Инны Латышевой из Иркутского государственного университета (ИГУ), которая паводок в Приангарье объяснила изменением климата и сочетанием природных факторов.

«Прогноз был соответствующий на эту территорию, здесь не в чем особенно упрекнуть Гидрометеослужбу. Но какие прогнозы выдает Гидрометеослужба? Сильные дожди, грозы, местами ливневые дожди.–>

Но ливневые дожди могут быть 20, а могут и 80 миллиметров в сутки, то есть может выпасть почти месячная норма осадков или даже больше. Заблаговременность такого прогноза, как правило, невысока. За два-три дня нельзя сказать, сколько точно осадков выпадет», — пояснил Полянин.

Он уверен, что Россия не уступает западным странам в научных разработках, но отстает от них по сбору, визуализации и использованию данных в реальном времени.

«У нас более двух миллионов рек, и для каждой реки, по которым мы выпускаем прогнозы, требуется своя методика. Только Гидрометцентр России использует в своей работе ежегодно около двух тысяч методик. Сколько отдел с семью научными сотрудниками будет перерабатывать две тысячи методик, если на одну обычно уходит минимум три года?», — сказал заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Сергей Борщ.

Источник: Портал Информер

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