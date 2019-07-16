Гинеколог из Севастополя устроила фотосессию во время операции

Врач-гинеколог из Севастополя, сотрудница горбольницы №9 Елена Ропяк произвела настоящий бум в социальных сетях. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала снимки, сделанные во время операции. Об этом сообщает «Крымская газета».

Судя по описаниям, съемку проводил анестезиолог.

Следует отметить, что севастопольцы негативно восприняли такую фотосессию. Они обратили внимание, что операция на заднем плане идет полным ходом, а врач не выполняет свои обязанности, а «торгует лицом».

При этом некоторые местные жители все же вступились за врача, отметив, что она фотографирует не пациента, а себя.

В настоящий момент аккаунт Елены Ропяк в соцсети переведен в приватный режим. Посмотреть ее фотографии могут только подписчики.