Глава администрации Черноморского района Крым погибла в ДТП

Утром 10 декабря глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что авария произошла сегодня утром на автодороге Черноморское – Евпатория.

«Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA , двое – в Ford», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Людмила Глушко была утверждена в должности главы администрации района 29 октября 2019 года. До этого назначения она уже занимала должность главы администрации Черноморского района Крыма.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 91

Источник: Портал Информер