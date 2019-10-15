Глава Гагаринского муниципалитета Севастополя Алексей Ярусов продолжает бездействовать

Редакция “ИНФОРМЕРа” неоднократно писала о тех безобразиях, которые творятся в Гагаринском районе Севастополя.

Некогда самый чистый и благоустроенный район бездействием своего главы Алексея Ярусова доведен до состояния общегородской помойки.

С наступлением осени ситуация в Гагаринском районе не только не улучшилась, но стала еще хуже. И это само по себе вызывает удивление. Ведь, если все лето Ярусов потратил на избирательную кампанию по выборам в Заксобрание, то, казалось бы, после окончания оной, он мог бы взяться и за наведение порядка, если не во всем районе, то хотя бы в болевых точках.

Таких, например, как дома на проспекте Октябрьской революции, 52-56.

Но, как видит наш читатель, за месяц, прошедший с окончания избирательной кампании, в этом микрорайоне ничего не изменилось. Жители продолжают утопать в грязи, мусоре, свалках и прочих отходах человеческой жизнедеятельности.

Лето прошло, осень достигла своего апогея, а там и зима на пороге. Все меняется в природе, да вот ничего не преображается в подведомственном Алексею Ярусову районе.







Вторник, 15 октября 2019 г. 2253

Источник: Портал Информер