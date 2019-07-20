Глава ГИБДД назвал самую распространенную причину гибели людей на российских дорогах

В ходе совещания по итогам работы за первое полугодие 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников назвал выезд на встречную полосу движения самой распространенной причиной гибели людей на российских дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», — заявил Черников.

В целом, по данным статистики ГИБДД, количество аварий за полугодие снизилось на 1,3% в сравнении с тем же периодом в 2018 году, а число погибших — на 5,4%. Однако Госавтоинспекция отмечает, что в этом году наблюдается рост аварий с участием детей-пассажиров до 12 лет: 3054 (+4,6%) ДТП, 115 (+0,9%) погибли, 3475 (+5%) ранены. Также на 13,6% выросло число погибших детей-пассажиров в ДТП.

При этом 69,1% от всех аварий с участием детей-пассажиров произошло на территориях городов и населенных пунктов, а доминирующим видом происшествий являются столкновения транспортных средств из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестков.

Вне населенных пунктов главная причина та же, что и в целом по авариям, — выезд на встречную полосу.