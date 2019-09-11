Глава Избиркома Крыма предлагает разделить выборы в Госсовет и муниципальные образования

Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев настаивает на необходимости разделить дни выборов в Государственный совет республики и муниципальные органы власти. Об этом он сообщил 11 сентября на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы однозначно убедились на этих выборах, что их нужно разводить: выборы в муниципальные образования и выборы в Государственный совет Республики Крым, потому что тот объем, который должны были выполнить участковые избирательные комиссии за тот срок, в который они начинают функционировать, это неподъемная нагрузка», – считает Малышев.

Он сообщил, что обратится с этим предложением в ЦИК России.

«Я попробую донести это до Центральной избирательной комиссии. Хотя, во многих регионах страны это действительно сделано уже. Нужно понять механизм, как это правильно сделать, чтобы не сломать. Будем об этом говорить», – заключил он.





Среда, 11 сентября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер