Глава Крыма анонсировал ряд мероприятий по повышению качества мобильной связи на полуострове

23 октября 2019     6
Глава Крыма анонсировал ряд мероприятий по повышению качества мобильной связи на полуострове

В 2020 году в Крыму запланировано дооборудование 216 станций до уровня LTE (4G). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

“Сегодня в Крыму работает около 2900 (2899) базовых станций мобильной связи. За пять лет будет установлено еще 100 базовых станций. В текущем году проведены работы по дооборудованию 183 базовых станций до уровня LTE (4G). В процессе строительства находится 5 станций в Симферополе”, – сказал Аксенов.

Сейчас ведутся работы в рамках инвестиционного проекта по обеспечению устойчивой мобильной связи на трассе Симферополь – Ялта – Севастополь.

“В селе Перевальное и на территории Алуштинского городского округа уже выведены в эфир 4 базовых станции. В декабре выйдут в эфир 1 станция в Симферопольском районе и 10 станций на участке от Алушты до Фороса.

Для покрытия мобильной связью трассы «Таврида» до конца первого квартала 2020 года будет введено в эксплуатацию 8 базовых станций. Для предоставления услуг мобильной связи на участке железной дороги Керчь – Симферополь до конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще 9 базовых станций”, – сообщил Аксенов.



Среда, 23 октября 2019 г. 325

Источник: Портал Информер

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