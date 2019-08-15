Глава Крыма восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета «Уральских авиалиний»

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил экипаж рейса Москва–Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, за спасение пассажиров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Восхищен мужеством и профессионализмом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в Симферополь и совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Командир воздушного судна Дамир Юсупов проявил высшую степень лётного мастерства, выдержки и спас жизни людей. Это героический поступок. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а лётчикам – огромная благодарность. Низкий поклон всему экипажу!», – сказал Аксёнов.





Четверг, 15 августа 2019 г. 211

Источник: Портал Информер