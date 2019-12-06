Глава Крыма: «В украинское время по-другому решали. Не буду делиться!»

Глава Крыма Сергей Аксёнов отказался делиться личным опытом ведения бизнеса. С просьбой рассказать секрет успеха к Аксёнову обратился модератор панельной дискуссии форума «Деловой Крым», который открылся сегодня в Симферополе.

«В украинское время по-другому все решали, не буду делиться, это плохой опыт. Это не тот опыт, который нам сегодня нужен, друзья, честно», – сказал Аксёнов, обращаясь к участникам форума.

«Идти в политику, чтобы защищать бизнес, поверьте – ни то, ни другое не получится. Надо заниматься чем-то одним. С точки зрения продвижения своего бизнеса, на мой взгляд, это малорезультативно. Порекомендую лучше заняться делом, к которому душа наиболее расположена. В политику идти сегодня – это с утра до вечера ходить строем, разучивать песни. У вас не будет времени заниматься бизнесом», – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, стоит ли идти в политику, чтобы защитить свой бизнес.

Напомним, что своего назначения на должность главы Крыма в феврале 2014 года Сергей Аксёнов занимался предпринимательской, общественной и политической деятельностью, ни дня не проработав в органах исполнительной власти.

С 1993 года до 2014-го работал заместителем директора в кооперативе «Эллада», ООО «Астерикс», ООО «Фирма «Эскада».

В 2008 году вступил в Русскую общину Крыма, а с декабря 2010-го – возглавил общественно-политическое движение «Русское единство», зарегистрированное как партия перед выборами в Верховный Совет Крыма, по результатам которых Аксёнов стал депутатом крымского парламента.

27 февраля 2014 года Сергей Аксёнов был назначен председателем Совета министров Крыма, а 9 октября избран главой Республики Крым.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 1013

Источник: Портал Информер