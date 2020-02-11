Глава Крыма заявил о работе «в новой системе координат»

На своей личной странице в фейсбук глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о решении в два раза сократить сроки предоставления информации исполнительными органами власти по запросу муниципальных образований, органов местного самоуправления, предприятий и т.д.

«После обсуждения с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Михайловичем Гоцанюком приняли решение в два раза сократить сроки предоставления информации исполнительными органами власти по запросу муниципальных образований, органов местного самоуправления, предприятий и т.д.

Таким образом, вместо 30 дней, которые обычно требовались чиновникам на обдумывание, данный срок сократится до 15 дней.

В свою очередь, надеюсь, органы местного самоуправления также поддержат данный эксперимент по предоставлению информации, что позволит нам повысить скорость документооборота и, соответственно, качество нашей работы.

Работаем в новой системе координат», — написал Аксёнов.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 1804

Источник: Портал Информер