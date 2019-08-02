Глава Крыма лишил поста начальника Госавтоинспекции

2 августа 2019     15
Глава Крыма лишил поста начальника Госавтоинспекции

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте лишится своего поста из-за проблемы нелегальных перевозок. 

«Сегодня переговорил с исполняющим обязанности министра внутренних дел по Крыму Карандой Павлом Леонидовичем. Мы договорились о том, что будет уволен начальник (отдела) ГИБДД Ялты господин Соболев за бездействие, за отсутствие организации работы», – сообщил Аксёнов.

Должности также лишился директор ялтинской автостанции, заявил Аксёнов: «По транспортным перевозкам в Ялте ситуация, могу сказать, отвратительная. Принято решение об отстранении, уже уволен директор ялтинской автостанции».

Ранее Аксёнов заявил, что больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени и по сути является незаконным.

Власти Крыма дали время до 25 июля на легализацию, после чего начнутся массовые повсеместные проверки.

Прокуратура Крыма совместно с крымскими ГИБДД, МВД, ФСБ, УФНС, Ространснадзором, министерством транспорта республики разработала комплекс мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. 

Всего за пять дней эти меры позволил выявить более 80 нарушений.

 

 


Пятница, 2 августа 2019 г. 385

Источник: Портал Информер

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