Глава Крыма официально назначил двух новых вице-премьеров

Глава Крыма Сергей Аксёнов официально назначил Андрея Рюмшина на должность вице-премьера – министра сельского хозяйства, а Елену Романовскую на должность вице-премьера – министра труда и соцзащиты республики. Данный указ обнародован на официальном портале правительства РК.«Назначить Рюмшина Андрея Васильевича на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 25 октября 2019 года», – говорится в тексте указа.Подобный указ издан в отношении Елены Романовской. Что касается кандидатуры Рюмшина и Романовской, то были согласованы на совмещенные должности вице-премьеров – руководителей министерств на заседании Госсовета Крыма 23 октября.







Пятница, 25 октября 2019 г. 1045

Источник: Портал Информер