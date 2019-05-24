Глава Крыма поздравил крымских выпускников

Школа является основой, без которой невозможно движение вперед.

Об этом 23 мая заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя крымских выпускников с последним школьным звонком.

«Сегодня для вас звучит последний школьный звонок. Это радостный и грустный праздник. Вы прощаетесь со школой и вступаете в самостоятельную, взрослую жизнь. В школе вы многому научились, раскрыли свои способности и таланты, нашли настоящих друзей. Это основа, без которой невозможно движение вперед. С благодарностью помните об этом! Не забывайте своих учителей, их добрых советов и наставлений, той заботы, которую дала вам школа», – сказал Аксёнов.

Он также пожелал школьникам хорошо сдать выпускные экзамены.

«В этот праздничный день хочу сказать особые слова благодарности вашим родителям, бабушкам и дедушкам. Все эти годы они вкладывали в вас свою любовь, воспитывали вас честными и порядочными людьми. Желаю вам достойно сдать выпускные экзамены. Пусть жизненные принципы, знания и умения, полученные в семье и школе, помогут вам реализовать себя, добиться успеха, исполнить свои мечты, внести достойный вклад в развитие России и Крыма», – заключил Аксёнов.