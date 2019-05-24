Глава Крыма поздравил крымских выпускников

23 мая 2019     43
Глава Крыма поздравил крымских выпускников

Школа является основой, без которой невозможно движение вперед. 

Об этом 23 мая заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя крымских выпускников с последним школьным звонком.

«Сегодня для вас звучит последний школьный звонок. Это радостный и грустный праздник. Вы прощаетесь со школой и вступаете в самостоятельную, взрослую жизнь. В школе вы многому научились, раскрыли свои способности и таланты, нашли настоящих друзей. Это основа, без которой невозможно движение вперед. С благодарностью помните об этом! Не забывайте своих учителей, их добрых советов и наставлений, той заботы, которую дала вам школа», – сказал Аксёнов.

Он также пожелал школьникам хорошо сдать выпускные экзамены.

«В этот праздничный день хочу сказать особые слова благодарности вашим родителям, бабушкам и дедушкам. Все эти годы они вкладывали в вас свою любовь, воспитывали вас честными и порядочными людьми. Желаю вам достойно сдать выпускные экзамены. Пусть жизненные принципы, знания и умения, полученные в семье и школе, помогут вам реализовать себя, добиться успеха, исполнить свои мечты, внести достойный вклад в развитие России и Крыма», – заключил Аксёнов.

Источник: Портал Информер


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