Глава Крыма прокомментировал свое упоминание в докладе о крушении малайзийского Boeing 777

20 июня 2019     29
Глава Крыма прокомментировал свое упоминание в докладе о крушении малайзийского Boeing 777

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов прокомментировал упоминание его имени в докладе международной расследовательской группы, устанавливающей обстоятельства крушения малайзийского Boeing 777 в 2014 году на Донбассе. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно (ДНР и ЛНР), а так — ракеты не чистил, к запуску не готовил», — сказал Аксенов.

Между тем, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад жёстко раскритиковал выводы следствия по делу MH17.

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По его словам, целью работы Совместной следственной группы (JIT) изначально было обвинение России, а не установление истины.

«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — подчеркнул премьер Малайзии. 

Он также напомнил, что «следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия».

«Нам нужно доказательство причастности России к катастрофе. Но пока что их нет, есть только слухи», — отметил Мохамад.

Источник: Портал Информер

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