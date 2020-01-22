Глава Крыма против деятельности коллекторских агентств в сфере ЖКХ

Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил против наделения коллекторских агентств полномочиями по работе с долгами граждан по оплате услуг ЖКХ. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Категорически против подобных предложений. В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками», — сообщил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что его позицию разделят и депутаты Госдумы от Крыма.

«Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан», – добавил он.







Среда, 22 января 2020 г. 1075

Источник: Портал Информер