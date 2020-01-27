Глава Крыма рассказал о запредельном цинизме западных политиков

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает «запредельным цинизмом» попытки некоторых западных политиков возложить на Советский Союз вину за беды Второй мировой войны. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю, свалить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны выглядят не только как запредельный цинизм, но и как тревожный симптом. Нельзя забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе. А Гитлеру в той или иной степени симпатизировали миллионы людей в разных странах из разных социальных слоев, включая высшие», – написал Аксёнов.

По его словам, о росте антисемитизма и поддержки радикальных националистов в европейских странах сейчас говорят на самых разных уровнях.

«Наш долг – защищать и отстаивать правду о войне, ее героях, жертвах и виновниках, сохранять историческую память, противостоять попыткам переписать историю, использовать ее в конъюнктурных политических целях. И, конечно, мы будем и впредь решительно пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии», – сказал он.

Аксёнов напомнил, что одним из символов преступлений нацистов и их пособников стал концлагерь на месте бывшего совхоза «Красный» в поселке Мирное под Симферополем. В этом концлагере погибли более 15 тысяч человек.

«В холокосте активно участвовали представители многих стран Европы из числа пособников нацистов. Причем эти фашистские прихвостни порой превосходили по степени жестокости своих немецких хозяев. Как напомнил президент, на оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Это Украина, Литва, Латвия», – добавил глава Крыма.

Напомним, что 27 января во всем мире вспоминают жертв холокоста. В этот день 75 лет назад Красная армия освободила узников самого крупного нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) в Польше.







Понедельник, 27 января 2020 г. 206

Источник: Портал Информер