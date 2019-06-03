Глава Крыма рассказал о своем отношении к критике в соцсетях

Глава Крым Сергей Аксёнов рассказал о своем отношении к неприятным комментариям в свой адрес, которые периодически появляются в социальных сетях. Негатив ему «до лампочки», сказал Аксёнов в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

«Вы знаете, мне до лампочки абсолютно. Я в этой части толстокожий. Кроме некролога, пусть говорят обо мне, кто что угодно, мне без разницы, если честно. Не обращаю внимания», – заявил Аксёнов.

Он также отметил, что конструктивную критику учитывает в своей работе.

«Там, где по работе мы отстаем, даже если это говорит человек, который зарекомендовал себя в публичном пространстве как, допустим, неадекватный или провокатор, но говорит правду, я принимаю его слова себе как сигнал к действию. Это то, что мне нужно что-то исправить. Все остальное… Ну что делать, всем мил не будешь», – отметил глава Крыма.

Страничка Сергея Аксенова в Facebook–>

Сейчас официальные страницы Сергея Аксёнова есть в нескольких социальных сетях. В Facebook на главу Крыма подписаны более 45 тысяч человек, а в Twitter его читает 90 тысяч человек. Кроме того, глава Крыма есть своя страница в Instagram, где у него 110 тысяч подписчиков.

14 марта глава Крыма зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент у него уже 3 тысяч подписчиков.

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