Глава Крыма рассказал, чем он займется после выхода на пенсию

Глава Крыма Сергей Аксёнов решил стать блогером после выхода на пенсию. Об этом он сообщил на встрече с иностранными журналистами.

«Я когда на пенсию уйду, тоже буду блогером, и многим врагам нашей страны попью крови. В переносном смысле, вы понимаете, – попорчу нервы. Это я умею», – заявил Аксёнов.

На встрече речь зашла о работе журналистов и блогеров, о разнице в подходах к освещению различных событий и подаче информации.

«Всегда благодарен любому критичному взгляду со стороны, с уважением отношусь к любым справедливым замечаниям. А негативный контент в интернете давайте побеждать вместе. Настоящих блогеров мало, к сожалению. У нас столько работает сейчас представителей украинской диванной армии, они тоже себя считают блогерами. Я так не считаю», – сказал Аксенов.

Глава Крыма также предложил пари иностранным журналистам: если они найдут вооруженных людей на улицах крымских городов или граждан, которые не согласны с возвращением Крыма в Россию, то Аксёнов подарит тому ящик шампанского.

Иностранные журналисты прибыли в Крым накануне. В состав делегации вошли более 20 человек из Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго и других государств.







Среда, 13 ноября 2019 г. 260

Источник: Портал Информер