Глава Крыма рассказал, чем он займется после выхода на пенсию

13 ноября 2019     17
Глава Крыма рассказал, чем он займется после выхода на пенсию

Глава Крыма Сергей Аксёнов решил стать блогером после выхода на пенсию. Об этом он сообщил на встрече с иностранными журналистами.

«Я когда на пенсию уйду, тоже буду блогером, и многим врагам нашей страны попью крови. В переносном смысле, вы понимаете, – попорчу нервы. Это я умею», – заявил Аксёнов.

На встрече речь зашла о работе журналистов и блогеров, о разнице в подходах к освещению различных событий и подаче информации.
«Всегда благодарен любому критичному взгляду со стороны, с уважением отношусь к любым справедливым замечаниям. А негативный контент в интернете давайте побеждать вместе. Настоящих блогеров мало, к сожалению. У нас столько работает сейчас представителей украинской диванной армии, они тоже себя считают блогерами. Я так не считаю», – сказал Аксенов.

Глава Крыма также предложил пари иностранным журналистам: если они найдут вооруженных людей на улицах крымских городов или граждан, которые не согласны с возвращением Крыма в Россию, то Аксёнов подарит тому ящик шампанского.

Иностранные журналисты прибыли в Крым накануне. В состав делегации вошли более 20 человек из Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго и других государств.



Среда, 13 ноября 2019 г. 260

Источник: Портал Информер

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