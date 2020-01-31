Глава Крыма расставил все точки в керченской истории

Глава Крыма Сергей Аксёнов еще раз высказался по поводу ситуации в Керчи. Его заявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Еще раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня.

Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми. Как абсолютно правильно сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, здесь не нужна какая-то охота на ведьм и каждый случай нужно разбирать отдельно», – написал глава Крыма.

Он подчеркнул, что керченские должностные лица должны были иначе себя вести, поздравляя блокадниц: в частности, снять верхнюю одежду и разуться. Аксенов также отметил, что символы вручать можно, но они должны быть понятными людям и соответствовать поводу. Главной помощью должна быть материальная поддержка.

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что нужно очень четко выверять каждое свое действие в публичном поле. Надо учитывать, что каждое сказанное вами слово, каждое действие может быть использовано против вас», – заявил глава Крыма.

Аксёнов также отверг заявления, будто бы на его решение повлияли количество комментариев и «лайки» в социальных сетях.

«Я принимаю решения, только проверив информацию и опираясь на свою внутреннюю позицию и убеждения. Одна из наших проблем заключается в том, что многие верят провокаторам. С этим нужно бороться с помощью разъяснений и честной, открытой позиции органов власти», – отметил он.







Пятница, 31 января 2020 г. 699

Источник: Портал Информер