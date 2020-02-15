Глава Крыма Сергей Аксенов высоко оценил подвиг советских воинов в Афганистане

Памятные мероприятия по случаю годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялись сегодня в Симферополе.Вспоминая погибших бойцов и чествуя ветеранов войны в Афганистане, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал советские войска в Афганистане первыми борцами с международным терроризмом.

«С высоты сегодняшнего дня мы можем сказать то, чего многие не видели и не понимали 30 лет назад: в Афганистане наши воины не только выполняли свой интернациональный долг, отстаивая интересы страны, закрепленные обязательствами по оказанию военной помощи дружественной стране.

По сути, подразделения советских войск приняли первый бой с силами международного терроризма, созданными при непосредственной поддержке Запада, с тем злом, которое сегодня угрожает всему миру», – написал Аксёнов на своей странице «ВКонтакте».

Глава республики добавил, что и сегодня военнослужащие и гражданские специалисты в трудных условиях, вдали от Родины отстаивают интересы Отечества, решают важнейшие стратегические задачи, демонстрируют высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа.

«В дни Крымской весны воины-интернационалисты одними из первых встали на защиту мира, согласия и безопасности на нашей земле, дали достойный отпор тем, кто хотел превратить наш полуостров в горячую точку, в зону боевых действий. Люди, которые прошли дорогами войны, как никто другой знают цену миру и сделают все необходимое, чтобы его сберечь», – отметил Аксёнов.

Он также заявил, что социальная и моральная поддержка ветеранов всегда будет важным приоритетом работы органов власти Крыма.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 1740

Источник: Портал Информер