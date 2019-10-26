Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул важность развития российского виноделия

26 октября 2019     18
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул важность развития российского виноделия

26 октября совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России» сменил своего руководителя, а также создал президиум, новым главой организации стал российский журналист  Дмитрий Киселёв, а в состав президиума вошли главы крупнейших российских винодельческих предприятий. От Крыма в его состав вошла глава госпредриятия ПАО «Массандра» Янина Павленко

Глава Крыма Сергей Аксёнов, обращаясь к участникам саммита, назвал российские предприятия лучшими виноделами мира.

«Это знаковое событие для всей России, для всех виноградарей и виноделов. Для нас большая честь, что оно впервые проходит в российском Крыму. Это отличный инструмент для того, чтобы мы проработали, проговорили правила, прежде всего по защите нашего внутреннего рынка. Считаю, что российское вино – это лучшее вино в мире и надо его культивировать», – подчеркнул Аксенов.

Справка:

IX Всероссийский саммит виноделов проходит на базе ПАО «Массандра». Формат мероприятия – дискуссия между представителями винодельческой отрасли и властью.

Основной вопрос сегодня – разработка и принятие законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ».

В рамках конкурса также будут подведены итоги I Международного винного конкурса имени Льва Голицына, который проходил в «Массандре» два дня.



Суббота, 26 октября 2019 г. 118

Источник: Портал Информер

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