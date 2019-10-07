Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал президенту России крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых успехов в служении Отечеству. Поздравление опубликовано на странице Сергея Аксенова в Facebook.“Владимир Путин уже вошел в отечественную и мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса, который вернул нашу страну на ее исторический путь – путь великой державы.Твердость в отстаивании национальных интересов, мудрость и высокие человеческие качества снискали нашему Президенту заслуженную любовь и уважение миллионов людей во многих странах. Его историческое решение о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало образцом нравственной и справедливой политики, выражающей волю народа”, — написал в поздравлении Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что “все успехи российского Крыма связаны с именем Владимира Владимировича”.

“Глава государства держит под личным контролем реализацию важных для нашего региона проектов, уделяет большое внимание как стратегическим вопросам развития полуострова, так и решению проблем, волнующих людей на местах. Это пример для всех политиков и управленцев”, — заявил глава Крыма.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер