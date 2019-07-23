Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал украинскому банку «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций «Ощадбанку» за крымские активы «дырку от бублика» вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов. Об этом он написал 23 июля на своей официальной странице в Facebook.

«После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. Компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство.

Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, как минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам, и ущерб от блокад, прежде всего, водной и энергетической, который также исчисляется миллиардами рублей.

Поэтому очередные украинские претензии на «компенсацию» заставляют вспомнить слова известного киногероя: «Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!», – отметил Аксенов.

Глава Крыма напомнил, как в 2014 году накануне референдума Киев заблокировал больше миллиарда гривен на счетах республики в главном управлении Государственной казначейской службы Украины.