Глава Крыма Сергей Аксенов: «События в Москве 27 июля - попытка обкатать технологии майдана»

31 июля 2019     14
Глава Крыма Сергей Аксенов: «События в Москве 27 июля - попытка обкатать технологии майдана»

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook поддержал действия правоохранительных органов по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля.

“Полностью поддерживаю действия правоохранительных органов по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля.

Мы в Крыму внимательно следили за событиями в столице. Крымчанам они напомнили о том, что происходило в Киеве в 2004, 2013 и 2014 годах.

Мы отлично знаем, кем и для чего организуются подобные протесты. Для нас очевидно, что это была попытка обкатать технологии майдана в российских условиях, начать раскачку ситуации по украинскому сценарию. Но в России этот сценарий не пройдет.

Шантаж власти не имеет ничего общего ни с общественным диалогом, ни с демократией, о которой кричат на всех углах идейные вдохновители незаконных акций. Тот, кто нарушает закон, должен отвечать по всей строгости закона. Уверен, что действиям организаторов и участников беспорядков будет дана четкая правовая оценка.

Также не сомневаюсь, что выборы в Мосгордуму пройдут в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.

Призываю сограждан не участвовать в незаконных акциях протеста. Нельзя допускать, чтобы “пятая колонна”, действующая в интересах Запада, использовала наших людей в качестве “пушечного мяса” для своих майданов”, – написал Аксенов.

 


Среда, 31 июля 2019 г. 783

Источник: Портал Информер

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