Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал про своего первого руководителя

Сергей Аксёнов рассказал, что его первым руководителем был и остается президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил журналистам.

«Значительную часть жизни я прожил вообще без начальников. Считаю, что мой первый руководитель — Владимир Путин. Других начальников у меня не было и, надеюсь, не будет»

Сергей Аксенов занимает пост главы Республики Крым с 2014 года, когда территория вошла в состав России. Весной текущего года политик отмечал, что за пять лет после воссоединения с РФ его регион добился успехов, которых не удавалось достичь в течение двух предыдущих десятилетий.







Воскресенье, 20 октября 2019 г. 70

Источник: Портал Информер