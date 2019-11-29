Глава Минздрава России провела рабочую встречу с Михаилом Развожаевым

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития здравоохранения в городе.
Министр и глава региона обсудили ход реализации национального проекта в Севастополе, а также модернизацию первичного звена.
В завершении разговора Вероника Скворцова поблагодарила губернатора за внимание, которое руководство города уделяет вопросам здравоохранения.
Пятница, 29 ноября 2019 г. 48
Источник: Портал Информер