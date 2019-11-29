Глава Минздрава России провела рабочую встречу с Михаилом Развожаевым

В завершении разговора Вероника Скворцова поблагодарила губернатора за внимание, которое руководство города уделяет вопросам здравоохранения.

Министр и глава региона обсудили ход реализации национального проекта в Севастополе, а также модернизацию первичного звена.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития здравоохранения в городе.

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