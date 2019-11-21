Глава Минкульта пригрозил перенести новогодние премьеры зарубежных блокбастеров

Министр культуры России Владимир Мединский напомнил о праве своего ведомства переносить даты премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники в случае, если они помешают российским картинам.

По его словам, это делается «в интересах дела и зрителей».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — сказал Мединский.

Он назвал новогодние праздники традиционным временем премьер российских лент.

Напомним, что в начале месяца Минкульт попросил сократить количество сеансов с иностранными картинами в День народного единства, который отмечают 4 ноября.

В апреле по требованию ведомства был перенесен релиз фантастического боевика «Мстители: Финал». Отмечалось, что это произошло из-за премьеры российского фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 1382

Источник: Портал Информер