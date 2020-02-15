Глава Минтранса России пообещал выделить деньги на ремонт дорог в Крыму

15 февраля 2020     15
Глава Минтранса России пообещал выделить деньги на ремонт дорог в Крыму

Республика Крым получит деньги на ремонт дорог опережающими темпами. Об этом 15 февраля крымским журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Когда мы обсуждали в начале года эти задачи, речь шла об опережающих темпах ремонта дорог в Крыму. Как и во всей России, в Крыму мы имеем возможность выбирать те дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Дополнительные объемы бюджетного финансирования – это возможность сделать эту работу быстрее. Поэтому будем активно работать. Крым должен стать примером для всей России», – сказал Дитрих.

Он добавил, что в настоящее время идет активная работа с властями Крыма по выполнению поручений президента России после рабочего совещания в Ялте в начале года. Конкретную сумму, которую Крым получит на ремонт дорог, министр не уточнил.

«Суммы обсуждаются, бюджетный процесс сейчас идет», – сказал Дитрих.

Помимо выделения денег на капитальный ремонт дорог в Крыму, президент поручил правительству России найти средства на ремонт домов, обновление парка локомотивов и вагонов, задействованных в перевозке пассажиров, реконструкцию железнодорожных станций и платформ, а также на благоустройство территорий общего пользования.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 411

Источник: Портал Информер

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