Глава Роскомнадзора в очередной раз пообещал запретить Телеграмм

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал крайний срок, когда будет запущена новая система противодействия распространению запрещенной информации, мессенджер Telegram полностью заблокируют в России.

«[Система] основана на технологии DPI. Думаю, что в пределах года мы определенного результата достигнем», — заявил Жаров студентами-первокурсниками технических вузов, которые получили на ЕГЭ по 100 баллов.

Он признал, что действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.

«Мы прекрасно понимаем, что, располагая инструментарием, который блокирует запрещенную информацию по IP-протоколам, мы достичь результата сейчас не сможем. Это работает, когда сервис не мотивирован на обход блокировки», — заявил Жаров.

Ранее глава РКН заявил, что использование новой системы блокировки Telegram «будет борьбой снаряда и брони», а сам мессенджер назвал «пиратским кораблем».

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям, в том числе и тем, кто не пользуется VPN-сервисами.







Среда, 9 октября 2019 г. 20

Источник: Портал Информер