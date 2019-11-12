Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин счёл справедливой критику президента России Владимира Путина, который 11 ноября на совещании с членами правительства возмутился объёмами злоупотреблений при реализации крупных национальных проектов.

В частности, говоря о проблемах строительства космодрома «Восточный», Путин констатировал, что, несмотря на десятки возбуждённых по фактам хищений уголовных дел, порядка там нет до сих пор.

«Воруют сотнями миллионов», — возмутился президент.

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«Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях.

Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил Рогозин 12 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, глава «Роскосмоса» заверил, что вторая очередь космодрома строится «совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — пояснил он.

По словам Рогозина, прежде хищениями на Восточном занимались подрядчики «Спецстроя». По итогам расследования «Спецстрой» был расформирован, а «Роскосмос» получил претензии как заказчик строительства.

«В этой связи новая администрация “Роскосмоса” пошла на полное расформирование блока капитального строительства “Роскосмоса”, а также изменила состав генеральной дирекции (космодрома Восточный)», — заявил Рогозин.

Источник: Портал Информер