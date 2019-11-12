Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой

12 ноября 2019     16
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин счёл справедливой критику президента России Владимира Путина, который 11 ноября на совещании с членами правительства возмутился объёмами злоупотреблений при реализации крупных национальных проектов.

В частности, говоря о проблемах строительства космодрома «Восточный», Путин констатировал, что, несмотря на десятки возбуждённых по фактам хищений уголовных дел, порядка там нет до сих пор.

«Воруют сотнями миллионов», — возмутился президент.

«Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях.

Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил Рогозин 12 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, глава «Роскосмоса» заверил, что вторая очередь космодрома строится «совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — пояснил он.

По словам Рогозина, прежде хищениями на Восточном занимались подрядчики «Спецстроя». По итогам расследования «Спецстрой» был расформирован, а «Роскосмос» получил претензии как заказчик строительства.

«В этой связи новая администрация “Роскосмоса” пошла на полное расформирование блока капитального строительства “Роскосмоса”, а также изменила состав генеральной дирекции (космодрома Восточный)», — заявил Рогозин.

Источник: Портал Информер

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