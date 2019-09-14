Глава «Ростеха» хочет продать квартиру за 5 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил журналистам, что его квартира в Москве, оцененная «Фондом борьбы с коррупцией» в 5 млрд рублей, не стоит этих денег. Он пошутил, что если кто-то ему предложит эту сумму за жилплощадь, он будет готов ее продать.

«Когда это расследование появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить — зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно», — сказал Чемезов в интервью РБК.

Он также признал, что является очень богатым человеком, при этом подчеркнул, что не ведет шикарный образ жизни.

«Того, что у меня есть, вполне достаточно», — скромно заметил Чемезов.

Напомним, что расследование ФБК о квартире Чемезова вышло в феврале 2019 года. Глава ФБК Алексей Навальный заявил, что недвижимость площадью 1434 квадрата в здании гостиницы Four Seasons оформлена на супругу Чемезова — Екатерину Игнатову. Вывод о стоимости квартиры в 5 млрд фонд сделал, основываясь на объявлении о продаже схожего помещения другой площадью в том же доме.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 459

Источник: Портал Информер